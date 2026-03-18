Giuntoli, l’ex Napoli e Juve può arrivare alla Roma!

Dopo aver riportato a Napoli uno Scudetto storico, il Ds Cristiano Giuntoli, decise di lasciare i partenopei per i rivali bianconeri della Juventus. Celebri alcune dichiarazioni che fecero storcere il naso, e non poco, ai tifosi e al presidente. La parentesi a Torino tuttavia non è stata positiva come quella di Napoli, diverse scelte discutibili e rapporti incrinati hanno successivamente allontanato il ds dalla piazza bianconera. Ebbene dopo diverso tempo è forse arrivato il momento di tornare in campo.

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto attraverso il canale youtube di Fabrizio Romano, la Roma di Gasperini sta parlando con insistenza con Cristiano Giuntoli. La famiglia Friedkin stima Massara perché è riuscito a coniugare aspetti tecnici e conti, ma il punto è che Giuntoli a Roma è richiesto principalmente da Gasperini.

La Roma deve quindi scegliere, se accontentare Gian Piero Gasperini o chiedergli di continuare a lavorare con l’attuale direttore sportivo Frederic Massara.