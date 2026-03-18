Gaggini: “Cagliari, ritiro punitivo? No, lo ha chiesto il gruppo. Contro il Napoli serve un’altra prestazione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Fabiano Gaggini di Unione Sarda. Di seguito le sue parole.

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“Il Cagliari non arriva benissimo dopo la sconfitta inaspettata contro il Pisa. Non c’è stato giorno di riposo, ma il Cagliari ha anche anticipato il ritiro pre-gara. Una richiesta della squadra per ricompattarsi. La situazione è ancora relativamente tranquilla, ma rispetto a 6 partite fa si è un po’ complicata. Ma più che la classifica, ha spaventato un po’ la prestazione. Unipol Domus è uno stadio caldo, anche se c’è stato più di un passo falso quest’anno. Non dimentichiamo che con il Lecce non è andata bene, anche contro il Como. C’è il fattore casalingo, si tratta di uno stadio che spinge tanto. Contro il Napoli torna Esposito dalla squalifica, bisognerà capire se Pisacane giocherà con Kilicsoy prima punta e non escludo che si giochi con una falsa prima punta come Folorunsho. Obert è un’assenza importante, non escludo che giochi uno tra Zappa e Palestra. Gaetano nel ruolo di regista sta facendo molto bene, peccato che si è fermato sul più bello per infortunio. Il fatto che si giochi dopo 5 giorni può condizionare le scelte del mister. Oggi Pisacane è una delle certezze del Cagliari dell’oggi e del domani. La situazione va monitorata, ma sta facendo bene e sta lanciando molti giovani. Il Cagliari è in linea con la posizione e le aspettative stagionali”