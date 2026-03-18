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Fuori ora il ventesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi del Napoli alle 13 anche su Radio Ibr Scampia

Correte ad ascoltarlo su Spotify e Youtube

By Guido Russo
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Un nuovo progetto de “IlNapoliOnline” prende forma!
Questa mattina alle ore 9:00 su Spotify e Youtube è online il ventesimo episodio di “Parola ai Tifosi”: un podcast di Guido Russo che ogni settimana analizza tutti i temi di attualità in casa Napoli.

Factory della Comunicazione

Questa settimana oltre a Guido Russo, ci saranno Luigi Ferrigno e Alessandro Scognamiglio.

Quest’episodio si potrà ascoltare oggi, Martedì 17 Marzo, a partire dalle ore 9:00 ASCOLTABILE su Spotify e VISIBILE su Youtube, oltre che alle ore 13:00 e 20:00 su Radio IBR Scampia.

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