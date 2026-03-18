FOTO – L’amore di Mazzocchi per Diego, in un tatuaggio

Il difensore del Napoli, Pasquale Mazzocchi, attraverso i social, ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, Diego Armando Maradona, impresso sulla gamba. Il Mattino scrive: “Un amore viscerale quello di Pasquale, per la città e per la squadra, che ora resterà per sempre anche sulla sua pelle.

Mazzocchi , infatti, si è tatuato Diego Armando Maradona sulla gamba, contornato dalla scritta «1926». Insomma, un’ennesima dichiarazione d’amore del 30 azzurro verso il club e la sua terra, come se ancora ce ne fosse bisogno”.