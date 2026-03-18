Dazn – A gennaio c’è stata una svolta tattica per Gianluca Gaetano

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto

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“Il Cagliari arriva sicuramente arrabbiato alla sfida contro il Napoli. Contro il Pisa era un match point, ma hanno giocato la peggior partita della stagione. Al momento sono sei punti dal terzultimo posto, ma il periodo è pesante. Nell’ultimo mese e mezzo hanno un po’ appesantito. Gianluca Gaetano ha avuto la svolta a gennaio, nel ruolo di regista. Non starà al cento per cento, ma mette ordine, qualità, in futuro si vede lì. Se parliamo di Gaetano parliamo di questo aspetto interessante: la nuova posizione. L’assenza di Sebastiano Esposito è stata pesante, cambia la faccia della squadra. Non sta segnando quanto sperasse Pisacane. Immagino che Palestra verrà chiamato da Gattuso, visto che mancherà Di Lorenzo. Vedremo se giocherà titolare in Nazionale oppure no. Non bisogna dare troppe responsabilità a questi ragazzi come Palestra o come Pio Esposito. Ha faticato contro il Pisa, ma tutti hanno fatto fatica. Lui è uno dei punti di forza del Cagliari, Conte saprà come arginarlo. Per il prossimo anno, credo che l’Atalanta lo riprenderà, al netto di grandi offerte. Tra l’altro, hanno anche Bernasconi. Sarà bello avere due esterni giovani e italiani. Mina? Bisogna vedere come starà, stuzzica il duello con Hojlund. Va gestito sul piano fisico”