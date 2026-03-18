Da Sanchez a Singo, passando per Zeballos: obiettivi sparsi

Più giorni passano, più si rincorrono i nomi. Alcuni “ritornano”, altri sono tra i monitorati. Il Mattino scrive di diverse piste seguite dal Napoli per il prossimo calcio mercato. “Ci sono alcuni obiettivi sparsi in giro per l’Europa. La finestra Juanlu Sanchez non si è mai chiusa, ma al Siviglia sono arrivate tante richieste in questi mesi. La più importante da Madrid sponda Real. Quella per Zeballos, invece, è una pista concreta, non così avanti come si può credere ma sicuramente l’interesse è reale e sarà approfondito. In quella stessa zona di campo piace anche Yilmaz del Galatasaray: potrebbe rientrare nella trattativa per il riscatto di Lang in estate. Stesso dicasi di Singo, che al Napoli piace, ma il club vorrebbe evitare di mischiare le due cose. “

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