Costantino: “Milinkovic-Savic ha avuto un impatto enorme sul Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Fabio Costantino. Di seguito le sue parole.

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“Che aria tira a Milano? Un po’ più serena rispetto al post derby. Adesso si va a Firenze, la Fiorentina è reduce da una bella vittoria. E per questo va affrontata con la massima attenzione. Bastoni può farcela, rientra Calhanoglu e potrebbe tornare anche Lautaro. Zielinski? In questi casi si dice che è stato un nuovo acquisto, anche se l’anno scorso ha avuto qualche partita in cui ha giocato bene. Inzaghi gli ha dato qualche chance, ma l’ha penalizzato in altre situazioni. Chivu invece gli ha dato fiducia. Ha fatto bene anche con Calhanoglu. Oggi Zielinski è un titolare inamovibile dell’Inter e se sta bene è uno dei migliori. Nelle gerarchie dov’è Pio Esposito? Giusto sottolineare che l’Inter ha deciso di mantenere Pio Esposito, pronto per giocare in maglia nerazzurra e pronto per l giocare in caso di necessità. Nessuno poteva aspettarsi questo andamento. Ovvio che Esposito si è guadagnato un ruolo di riguardo nell’Inter, oggi continua a fare bene e va oltre le aspettative. Ma è un 2005, gettato nella mischia, gli è stato dato un ruolo di importanza che forse neanche poteva immaginare. Siamo molto contenti di Esposito, oggi è già un giocatore chiave per l’Inter. Meret all’Inter? Non è nella lista che il portiere sta valutando. Ma nel mercato puoi avere un piano A, piano B e piano C che non sempre vanno a segno. In passato è stato valutato dall’Inter, poi l’idea di prenderlo a parametro zero poteva ingolosire di più la società. Oggi bisogna capire le strategie. Vicario piace molto, anche se personalmente non mi entusiasma. Si legge anche tanto di Sommer come vice, ma mi sembra una mossa che arriva dagli agenti del giocatore; è tutto in divenire. L’unica cosa da non fare è sbagliare il portiere. Credo che il Napoli con Milinkovic-Savic abbia fatto una bella pescata, per l’impatto che avuto sulla squadra. Mi piace, ha molta personalità. Può fare la differenza anche nei prossimi anni. Meret prometteva molto in passato, poi ha avuto qualche problema. Ma ha fatto un onestissima carriera a Napoli”