Cosenza: “Stadio Maradona in corsa per gli Europei, nessuna esclusione”

“Stadio Maradona scartato dagli Europei? Assolutamente no. Bisogna presentare il progetto entro il 31 luglio e a ottobre ci sarà la scelta. Siamo tra i 10 e domani andremo alla FIGC. Abbiamo presentato tutta la documentazione che ci avevano chiesto il 2 marzo, ci hanno chiesto ulteriori informazioni e domani abbiamo un incontro con la FIGC. Loro chiedono ulteriori informazioni e andremo ad esporre le risposte. C’è una lunga relazione da mandare in inglese, voluta dalla Uefa e che suppongo abbiano chiesto a tutte le città candidate. Domani ci chiederanno ulteriori informazioni, noi risponderemo, ma non può succedere nulla di particolare perchè entro il 31 luglio dovrà essere provato il progetto. Adesso non si decide nulla, poi è chiaro che è una competizione tra 10 diverse città e ci saranno delle eliminazioni.