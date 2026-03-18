Champions League, le formazioni ufficiali di Bayer-Atalanta!
Può restare una formalità il match tra Bayern Monaco-Atalanta, visto il risultato della partita di andata, ma le parole di Kompany non lasciano presagire nessun approccio amichevole da parte dei bavaresi. Dall’altro lato Palladino chiede ai suoi di mostrare orgoglio dopo la batosta precedente.
Di seguito le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League:
Bayern Monaco: Urbig, Stanisic, Tah, Kim, Bischof, Goretzka, Pavlovic, Karl, Guerreiro, Luis Diaz, Kane.
A disposizione: Bartl, Prescott, Upamecano, Gnabry, Jackson, Ito, Laimer, Deniz Ofli, Manuba, Pasoc. Allenatore: Vincent Kompany.
Atalanta: Sportiello, Kossounou, Hien, Scalvini, Bellanova, Pašalić, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Kamaldeen.
A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Samardžić, de Roon, Raspadori, Djimsiti, Kolašinac, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.