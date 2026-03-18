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Champions League – Atalanta massacro anche al ritorno: 4-1 Bayern Monaco, Dea eliminata

By Luigi d' Aniello
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Niente folle impresa per l’Atalanta. Dopo la batosta subita nell’andata la Dea perde ancora contro il Bayern Monaco pure nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stavolta per 4-1 in Germania. Anche alla Bayern Arena non c’è confronto con i tedeschi, che già forti del 6-1 dell’andata, annientano di nuovo la squadra di Palladino con la doppietta di Harry Kane e le reti di Karl e Luiz Diaz, per i nerazzurri rete della bandiera di Samardzic. Bayern che conquista agevolmente la qualificazione ai quarti, mentre finisce agli ottavi l’avventura dell’Atalanta così come quella dei club italiani nella massima competizione europea

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