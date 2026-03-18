Champions League – Atalanta massacro anche al ritorno: 4-1 Bayern Monaco, Dea eliminata
Niente folle impresa per l’Atalanta. Dopo la batosta subita nell’andata la Dea perde ancora contro il Bayern Monaco pure nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stavolta per 4-1 in Germania. Anche alla Bayern Arena non c’è confronto con i tedeschi, che già forti del 6-1 dell’andata, annientano di nuovo la squadra di Palladino con la doppietta di Harry Kane e le reti di Karl e Luiz Diaz, per i nerazzurri rete della bandiera di Samardzic. Bayern che conquista agevolmente la qualificazione ai quarti, mentre finisce agli ottavi l’avventura dell’Atalanta così come quella dei club italiani nella massima competizione europea