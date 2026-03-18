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C’è preoccupazione per due uscite molto pesanti, centrocampo da rifare? Un brasiliano in lista

By Giuseppe Sacco
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In mezzo al campo Manna potrebbe occuparsi di due uscite pesanti: Lobotka Anguissa sono due discorsi da portare avanti con molta attenzione. Perdendo anche solo uno dei due, si potrebbe chiedere un “sacrificio” economico per la migliore sostituzione possibile. Due colpi italiani, che quindi non sarebbero neppure problematici in vista della creazione delle famose liste italiane e internazionali. Resta viva la pista Joao Gomes, il brasiliano 2001 del Wolverhampton che quest’anno è tra i migliori interprete del ruolo in tutto il campionato inglese. Il Napoli ha un vantaggio dopo averlo cercato a gennaio, ma c’è il Manchester United a guardarlo molto da vicino per il prossimo anno.    Fonte: Il Mattino

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