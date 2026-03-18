Calafiori e Tonali da “monitorare”: intanto Manna è in Inghilterra

Il Mattino scrive delle possibili mosse di mercato del Napoli per l’estate: “Opportunità da cogliere in Premier? Riccardo Calafiori, non certo di restare in Inghilterra. L’Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni. Dopo l’infortunio di gennaio, ha giocato titolare solo in una occasione in campionato. L’altra carta è quella di Sandro Tonali: classe 2000, la stella del centrocampo della nazionale è seguita anche dalla Juventus”.

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Chissà se è per questo che, come scrive su X Nicolò Schira, il ds azzurro Manna è in Inghilterra: “Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si trova attualmente in Inghilterra per seguire le partite della Champions League e monitorare alcuni possibili obiettivi per la finestra di mercato estiva”.