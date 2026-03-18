Cagliari-Napoli: tanti ex a confronto, ecco chi

Quella di venerdì sarà una sfida dal sapore particolare per diversi giocatori del Cagliari, molti dei quali hanno un passato legato al Napoli. Tra questi c’è Elia Caprile, protagonista in azzurro nella prima parte della scorsa stagione prima di scegliere la Sardegna per trovare maggiore continuità: per lui uno “scudetto a metà”.

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Il tricolore lo ha invece conquistato a pieno titolo Gianluca Gaetano nel 2023, unico napoletano tra gli ex presenti nella squadra guidata da Pisacane, che condivide lo stesso legame con il club azzurro insieme a Sebastiano Esposito. Un passato nel Napoli, ai tempi della gestione Sarri, anche per Leonardo Pavoletti.

Infine, secondo quanto riportato dal corriere dello sport, sarà una gara speciale pure per Michael Folorunsho, che ha collezionato sei presenze in Serie A con il Napoli di Conte nella scorsa stagione, prima dei prestiti alla Fiorentina e poi al Cagliari, con il club partenopeo che ne detiene ancora il cartellino.