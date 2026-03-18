Cagliari-Napoli, “Missione Possibile”, prima della sosta e della sfida con Milan

Il Napoli affronterà il Cagliari, venerdì 20 marzo, per la trentesima giornata di campionato di Serie A, l’obiettivo è vincere prima della sosta per le nazionali e della sfida di Pasquetta contro il Milan. Il Corriere dello Sport scrive: “La missione perfetta? Anniversario con sorpasso. Il piano è chiarissimo, sarebbe addirittura ideale, ma prima di cimentarsi anima e corpo nell’ultimo e decisivo step dopo la sosta, il Napoli dovrà innanzitutto superare l’ostacolo Cagliari. Non da poco: la sfida contro la squadra del napoletano Pisacane andrà in scena venerdì alle 18.30 all’Unipol Domus e inaugurerà il programma della trentesima giornata; poi, alle 18 di sabato, toccherà al Milan affrontare il Torino a San Siro. Prima Conte e poi Allegri, i dominatori della scena degli ultimi quindici anni del calcio italiano con undici scudetti in due. Due colossi, due totem della panchina che in questo momento occupano il secondo (Max con il Milan) e il terzo posto (Antonio con il Napoli) della classifica alle spalle dell’Inter, in fuga con 8 e 9 punti di vantaggio sugli inseguitori”.

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