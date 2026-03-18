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Cagliari-Napoli, McTominay scalpita per una maglia da titolare

By Emilia Verde
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Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay vuole riprendere a pieno regime, e aiutare la squadra in questa fase finale di campionato. Per venerdì contro il Cagliari, vuole una maglia da titolare, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Sgomita tra Gilmour e Anguissa, Scott McTominay, che tra due giorni a Cagliari vuole ritrovare una maglia da titolare dopo essere rientrato sabato nel secondo tempo contro il Lecce. McT è apparso subito in grande forma, ha cambiato volto alla squadra e alla manovra con De Bruyne, e ora si prenota per tornare dal primo minuto dopo aver del tutto smaltito l’infiammazione tendinea che lo aveva costretto, dopo Genova, a saltare in totale cinque partite (quattro di campionato più i quarti di Coppa Italia contro il Como). I Fab Four stanno tornando, dunque, considerando che Anguissa è rientrato dal primo minuto con il Lecce – anche se non ancora al top, sostituito al 45’ – e che Lobotka è ormai pronto a rivedersi. Si va verso la sua convocazione per Cagliari dopo aver saltato Torino e Lecce per sovraccarico muscolare: può tornare almeno per la panchina. La squadra intanto ieri ha svolto un’altra seduta mattutina a Castel Volturno. Sono giorni di riflessioni per Conte anche in chiave formazione. A cominciare dalla difesa con il reintegro possibile di Juan Jesus che era rimasto a riposo contro il Lecce per affaticamento muscolare. Un turno di stop, per lui. Ma adesso può rientrare, vedremo – nel caso – al posto di chi. D’altronde le scelte per l’allenatore del Napoli sono diverse e coinvolgono anche le corsie laterali, con Gutierrez che resta sempre opzione valida sia a destra che a sinistra, così come in attacco, con KDB che (come Scott) scalpita per tornare quanto prima da titolare“.

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