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Bove torna al gol con il Watford, il messaggio da brividi dei tifosi: “Non sarai mai solo”

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Edoardo Bove torna al gol. E lo fa in Inghilterra, con la maglia del Watford, il club che gli ha dato una nuova vita calcistica dopo l’arresto cardiaco in campo, durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024. Il centrocampista, entrato nei minuti finali della sfida di Championship contro il Wrexham, ha realizzato la rete del 3-1 tra gli applausi del suo pubblico.  

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Un momento da incorniciare per Edoardo, che oggi è tornato a giocare grazie all’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, iniziando la sua seconda vita calcistica lontano dall’Italia. Una rinascita, salutata in maniera emozionante dai suoi nuovi tifosi con uno striscione a fine partita: “Anche se hai lasciato Roma, non sarai mai da solo”.  

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