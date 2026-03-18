Beukema si candida: “Vogliamo vincere e andare in Champions”

Tra le note positive c’è la crescita di Sam Beukema, uno dei volti nuovi del Napoli. Il difensore ha ormai superato la fase di adattamento e spinge per una maglia da titolare. In vista della sfida contro il Cagliari, Beukema ha le idee chiare: vincere e chiudere al meglio il ciclo prima della sosta. L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione in Champions League. L’olandese si sta adattando anche alla difesa a tre, mostrando duttilità e personalità. E fuori dal campo si è già ambientato alla perfezione, anche grazie al legame con la città. Il Napoli si affida anche alla sua crescita per ritrovare solidità. Perché, a questo punto della stagione, blindare la difesa non è più un’opzione: è una necessità.

Factory della Comunicazione