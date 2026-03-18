NewsCalcioNapoli

Beukema si candida: “Vogliamo vincere e andare in Champions”

By Sara Di Fenza
0

Tra le note positive c’è la crescita di Sam Beukema, uno dei volti nuovi del Napoli. Il difensore ha ormai superato la fase di adattamento e spinge per una maglia da titolare. In vista della sfida contro il Cagliari, Beukema ha le idee chiare: vincere e chiudere al meglio il ciclo prima della sosta. L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione in Champions League. L’olandese si sta adattando anche alla difesa a tre, mostrando duttilità e personalità. E fuori dal campo si è già ambientato alla perfezione, anche grazie al legame con la città. Il Napoli si affida anche alla sua crescita per ritrovare solidità. Perché, a questo punto della stagione, blindare la difesa non è più un’opzione: è una necessità.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Infortuni e assenze: emergenza continua

News

Numeri preoccupanti: troppi gol subiti

News

Napoli, difesa in crisi: Conte cerca la svolta

News

Nazionale e futuro: tra Italia e nuove sfide

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.