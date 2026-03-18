NewsCalcioRassegna Stampa

Assalto al 2° posto in due mosse. Un regalo a Conte per i suoi 40 anni

By Giuseppe Sacco
0

Il tecnico azzurro ha esordito da calciatore nel 1986

 

Factory della Comunicazione

Il Napoli sfiderà il 6 aprile il Milan di Allegri, ora a +1, nel giorno del quarantesimo anniversario del debutto di Antonio in Serie A

 

                                              Napoli

Due mosse: venerdì a Cagliari, poi il Diavolo

 

 

L assalto al secondo posto è partito sabato al Maradona ed è proseguito domenica all’Olimpico, per corrispondenza: prima ci ha pensato il Napoli con la vittoria contro il Lecce, la terza consecutiva, e poi è arrivato l’aiuto da casa Lazio contro il Milan.

La squadra di Conte guadagna tre punti su quella di Allegri e si porta a -1 a due giornate dallo scontro diretto in agenda al Maradona lunedì 6 aprile.

Pasquetta. Ma anche il giorno di un prestigioso compleanno calcistico del tecnico azzurro: il 6 aprile 1986, Antonio esordiva giovanissimo in Serie A da calciatore con il Lecce, proveniente direttamente dal settore giovanile, e ciò significa che tra meno di tre settimane festeggerà i suoi primi 40 anni nel calcio professionistico italiano.  

 

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Dazn – A gennaio c’è stata una svolta tattica per Gianluca Gaetano

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 18 marzo

News

“Questo è uno dei pochi casi in cui De Laurentiis non è in posizione di…

News

Carignani di Novoli capodelegazione del FAI di Napoli: “Ecco come si…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.