Assalto al 2° posto in due mosse. Un regalo a Conte per i suoi 40 anni
Il tecnico azzurro ha esordito da calciatore nel 1986
Il Napoli sfiderà il 6 aprile il Milan di Allegri, ora a +1, nel giorno del quarantesimo anniversario del debutto di Antonio in Serie A
Due mosse: venerdì a Cagliari, poi il Diavolo
L ’ assalto al secondo posto è partito sabato al Maradona ed è proseguito domenica all’Olimpico, per corrispondenza: prima ci ha pensato il Napoli con la vittoria contro il Lecce, la terza consecutiva, e poi è arrivato l’aiuto da casa Lazio contro il Milan.
La squadra di Conte guadagna tre punti su quella di Allegri e si porta a -1 a due giornate dallo scontro diretto in agenda al Maradona lunedì 6 aprile.
Pasquetta. Ma anche il giorno di un prestigioso compleanno calcistico del tecnico azzurro: il 6 aprile 1986, Antonio esordiva giovanissimo in Serie A da calciatore con il Lecce, proveniente direttamente dal settore giovanile, e ciò significa che tra meno di tre settimane festeggerà i suoi primi 40 anni nel calcio professionistico italiano.
Fonte: CdS