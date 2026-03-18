Assalto al 2° posto in due mosse. Un regalo a Conte per i suoi 40 anni

Il tecnico azzurro ha esordito da calciatore nel 1986

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Il Napoli sfiderà il 6 aprile il Milan di Allegri, ora a +1, nel giorno del quarantesimo anniversario del debutto di Antonio in Serie A

Due mosse: venerdì a Cagliari, poi il Diavolo

L ’ assalto al secondo posto è partito sabato al Maradona ed è proseguito domenica all’Olimpico, per corrispondenza: prima ci ha pensato il Napoli con la vittoria contro il Lecce, la terza consecutiva, e poi è arrivato l’aiuto da casa Lazio contro il Milan.

La squadra di Conte guadagna tre punti su quella di Allegri e si porta a -1 a due giornate dallo scontro diretto in agenda al Maradona lunedì 6 aprile.

Pasquetta. Ma anche il giorno di un prestigioso compleanno calcistico del tecnico azzurro: il 6 aprile 1986, Antonio esordiva giovanissimo in Serie A da calciatore con il Lecce, proveniente direttamente dal settore giovanile, e ciò significa che tra meno di tre settimane festeggerà i suoi primi 40 anni nel calcio professionistico italiano.

Fonte: CdS