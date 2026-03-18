Amici 25, è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus

(Adnkronos) –

La giuria del serale di ‘Amici 25’ è quasi al completo. Dopo l’ufficializzazione di Gigi D’Alessio, annunciato ieri direttamente da Maria De Filippi, un video sui canali social del programma ha confermato altri due nomi: Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, già nella giuria dell’anno scorso. A svelarli è stato Alessandro Cattelan, che ha poi alimentato il mistero su un quarto componente. “Manca il quarto, che vi giuro non sono io”, ha detto il conduttore mostrando un nuovo indizio, uno zaino, che ha subito scatenato il toto-nomi.

Factory della Comunicazione

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il quarto giudice del serale sarebbe Amadeus. L’ipotesi troverebbe conferma anche negli indizi seminati dalla trasmissione nei giorni scorsi, come i riferimenti alla nota passione del conduttore per i cavalli. Se confermato, per lui si tratterebbe di un ritorno nel talent show.

La giuria sarebbe quindi composta dalla new entry Gigi D’Alessio e dai riconfermati Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, con Amadeus a completare il quartetto. Per Alessandro Cattelan, invece, si profila un ruolo diverso, con interventi previsti in alcuni momenti chiave del programma.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)