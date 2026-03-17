Sosta Nazionali – Ecco le prime tre convocazioni per gli azzurri

Dopo la gara di venerdì che vedrà il Napoli impegnato a Cagliari, la serie A si fermerà. La sosta per le nazionali si avvicina e arrivano le prime convocazioni in casa azzurra. Scrive il CdS: “Qualcosa comincia già a muoversi. La prima certezza riguarda la Scozia: Clarke non ha rinunciato ai suoi uomini di fiducia e ha convocato sia Gilmour sia McTominay per le due amichevoli in programma a fine mese. La Tartan Army affronterà il Giappone il 28 marzo a Glasgow e poi la Costa d’Avorio il 31 marzo a Liverpool. Due test utili di avvicinamento al Mondiale. È già arrivata anche la convocazione per Eljif Elmas nella Macedonia del Nord. Il centrocampista affronterà in trasferta la Danimarca di Hojlund nel decisivo spareggio per i Mondiali. La vincente affronterà una tra Repubblica Ceca e Irlanda per un posto in America. Come sempre accade, per Antonio Conte la pausa sarà inevitabilmente segnata da diverse partenze. La speranza sarà quella di riabbracciare tutti senza problemi fisici al rientro a Castelvolturno. Perché dopo la sosta il campionato entrerà nel momento decisivo della stagione.”

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