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Serie A, i pronostici di Cruciani, Zazzaroni e Sabatini

By Sara Mazzone
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Il conduttore Giuseppe Cruciani, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista Sandro Sabatini, intervenuti al podcast “Number1”, hanno dato i loro pronostici sul prossimo turno di Serie A.

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Zazzaroni su Cagliari‑Napoli e Fiorentina‑Inter: “Cagliari‑Napoli per me finirà 1-2 con reti di McTominay e Sebastiano Esposito. Fiorentina‑Inter 1-1 con reti di Thuram perché Lautaro Martinez non gioca e Kean”.

Sabatini su Cagliari‑Napoli e Fiorentina‑Inter: “Cagliari‑Napoli per me è un pareggio 1-1 con reti di Lukaku e Kilicsoy. Fiorentina‑Inter 2-2 con gol di Barella e Pio Esposito tra i nerazzurri”.

Cruciani su Roma‑Bologna, Cagliari‑Napoli e Fiorentina‑Inter: “Roma-Bologna sono diviso tra il tifo e il pronostico ma alla fine per me finisce 2-1 ai supplementari per i giallorossi e segna Pisilli. Cagliari‑Napoli 1-2 con reti di McTominay e Kilicsoy, Fiorentina‑Inter finirà 0-2 con gol di Pio Esposito e Calhanoglu”.

Le differenze nei pronostici evidenziano come ciascun opinionista valuti in maniera diversa la forza delle squadre e le potenzialità dei giocatori chiave, lasciando aperti scenari interessanti sia per la sfida in Sardegna sia per il match tra Fiorentina e Inter.

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