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Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua. La pausa dalla scuola per studenti e insegnanti, l’ultima prima della fine dell’anno, dura circa una settimana. Secondo i calendari scolastici – definiti dalle singole regioni -, nel 2026 quasi tutti gli istituti resetranno chiusi da giovedì 2 a martedì 7 aprile, per tornare in classe mercoledì 8. 

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Quest’anno infatti Pasqua cade domenica 5 aprile seguita dal Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) il 6, giornate di festa che comportano la chiusura delle scuole in tutta Italia.  

 

In tutte le regioni, a parte due, i banchi resteranno dunque vuoti da giovedì 2 a martedì 7 aprile. A fare la differenza sono solo due. In Liguria infatti si va in vacanza il 2 aprile come tutti gli altri ma si torna prima, martedì 7 aprile. In Trentino invece le vacanze sono leggermente più lunghe: si inizia sempre il 2 ma si torna in classe giovedì 9 aprile. 

 

Fino alla fine dell’anno scolastico, ci sono ancora tre festività a disposizione di studenti e insegnanti. Il 25 aprile, che quest’anno cade di sabato: quindi a beneficiarne saranno solo gli alunni che vanno a scuola per 6 giorni (settimana lunga). L’1 maggio che cade di venerdì: per chi va a scuola 5 giorni su 7 il weekend si allunga. E il 2 giugno, che cade di martedì. In questi ultimi due casi il ponte viene deciso dalle singole regioni e istituti.  

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