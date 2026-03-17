Roma, El Aynaoui rapinato in casa: 6 uomini con pistole

El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia chiusi in stanza di notte. « Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero »

Sorpresi nel sonno, strattonati e poi chiusi in una stanza. «Dovete stare zitti» la minaccia che il centrocampista della As Roma Neil El Aynaoui e sua moglie si sono sentiti pronunciare la notte scorsa quando una banda di sei rapinatori è riuscita ad entrare nella loro villa all’Infernetto. Sul posto la polizia che ha ascoltato le vittime. Ancora da quantificare il bottino anche se da una prima stima i rapinatori avrebbero portato via borse di lusso e almeno un Rolex.