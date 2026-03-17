Roma, El Aynaoui rapinato in casa: 6 uomini con pistole
El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia chiusi in stanza di notte. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero»
Sorpresi nel sonno, strattonati e poi chiusi in una stanza. «Dovete stare zitti» la minaccia che il centrocampista della As Roma Neil El Aynaoui e sua moglie si sono sentiti pronunciare la notte scorsa quando una banda di sei rapinatori è riuscita ad entrare nella loro villa all’Infernetto. Sul posto la polizia che ha ascoltato le vittime. Ancora da quantificare il bottino anche se da una prima stima i rapinatori avrebbero portato via borse di lusso e almeno un Rolex.
Il colpo in base alla dinamica e alla testimonianza del giocatore e della moglie sarebbe stato studiato nel dettaglio. I sei, scrive Il CdS, erano tutti vestiti di nero con guanti e volti travisati da passamontagna. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona.
I rapinatori hanno prima rinchiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua convivente, poi hanno portato via gioielli ed effetti personali per un valore stimato di circa 10 mila euro.
Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Sono in corso le indagini da parte della Squadra mobile.