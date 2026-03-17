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Ritorno dei big: il Napoli ci crede fino alla fine

By Sara Mazzone
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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli infortuni hanno pesato moltissimo sulla stagione del Napoli, ma adesso la squadra ritrova forza e fiducia in vista del rush finale. L’assenza di Lukaku dall’inizio della stagione ha aperto la porta a Rasmus Hojlund, trascinatore indomabile della squadra, già a segno con un numero di gol record personale e pronto a non fermarsi.

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Pesano anche le lunghe assenze di De Bruyne e Anguissa, rimasti indisponibili per quasi cinque mesi, ma ora tornano in campo proprio nel momento decisivo della stagione. McTominay è rientrato dopo cinque partite di stop, mentre Lobotka potrebbe essere disponibile già dalla prossima sfida contro il Milan. Per metà-fine aprile sono previsti anche i ritorni di Vergara e Neres, e forse anche di Rrahmani. Con tutta la rosa finalmente a disposizione, il Napoli diventa ancora più competitivo e pronto a lottare fino alla vetta della classifica.

Nonostante il distacco di nove punti dalla testa della classifica a nove giornate dalla fine, la squadra di Conte ha dimostrato di avere la forza e la determinazione per inseguire il sogno scudetto. Finché c’è speranza, il popolo azzurro continuerà a spingere i suoi campioni, che ora possono contare sui rientri dei big, sulla concentrazione ritrovata e su un calendario favorevole per provare a chiudere la stagione con un’impresa che molti considerano difficile, ma che resta ancora alla portata.

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