Ritiro e focus totale: il Cagliari pronto alla sfida contro il Napoli

Dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Pisa, il Cagliari si prepara alla partita contro il Napoli, in programma venerdì alle 18:30 alla Unipol Domus, con la squadra in ritiro nei giorni precedenti. La scelta, condivisa dall’allenatore Fabio Pisacane e dalla società, ha l’obiettivo di massimizzare concentrazione e compattezza in vista della sfida.

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Il ritiro inizierà domani con allenamento al mattino e momenti di gruppo, mentre la squadra resterà nella struttura di Assemini fino a venerdì, cenando insieme e lavorando sulla preparazione fisica e mentale. Rispetto al solito, il ritiro è stato anticipato di un giorno per garantire maggiore attenzione e focus sul match.

Tutti i giocatori sono disponibili, fatta eccezione per Idrissi, Belotti e Felici. Borrelli sta svolgendo lavoro personalizzato e resta leggermente indietro nella condizione, con l’obiettivo di rientrare a pieno ritmo dopo la sosta.

La scelta del ritiro evidenzia la volontà del Cagliari di affrontare la trasferta contro il Napoli con la massima determinazione, puntando a ottenere un risultato importante in una delle partite più difficili della stagione.