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“Questo è uno dei pochi casi in cui De Laurentiis non è in posizione di dominio”

By Emanuele Arinelli
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni. Le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

“Lavezzi torna a Napoli il 26 maggio?

Il Napoli segnava in un modo che non era preventivabile. Con il Pocho e Cavani sono state fatte rimonte straordinarie. Edinson Cavani è bradicardico, ossia quando va sotto sforzo il suo battito resta basso. Aveva un potere sconfinato quando correva. Era una vera forza della natura.

Futuro Conte?

Non voglio essere frainteso, ma questo è uno dei pochi casi in cui De Laurentiis non è in posizione di dominio. L’intesa va al di là dei soldi. C’è un contratto per il terzo anno, ma Conte si siede perché vuole dire qualcosa. Il contenuto di quel pentolone verrà messo tra un paio di mesi. E in questo pentolone ci deve essere la qualificazione Champions e anche le cause che l’hanno tenuta fuori quest’anno. Poi anche gli infortuni, i riscatti, i soldi investiti e i rientri dai prestiti”.

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