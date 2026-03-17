Questione Fab Four: McT scalpita, De Bruyne ha brillato, attesa Lobo

Dopo lo stop dei rossoneri ad opera della Lazio di Sarri, il Napoli è ad un tiro di schioppo dalla piazza d’onore. E, chissà, forse l’obiettivo dichiarato “qualificazione Champions” potrebbe tramutarsi in conquista del secondo posto. Al momento il rush finale inizia da Cagliari. Scrive il CdS: “Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con una seduta mattutina. La settimana di avvicinamento alla partita di Cagliari sarà utile anche per valutare ogni giorno i progressi di Stani Lobotka, l’ultimo Fab Four che manca all’appello. Poteva tornare col Lecce, alla fine per prudenza il rientro è stato posticipato. Ci sarà almeno in panchina a Cagliari? Possibile. Novità nei prossimi giorni. Riflessioni in corso e, soprattutto, condizioni fisiche da monitorate attentamente dopo il sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due. A proposito di Fab Four, McTominay scalpita per tornare dal primo minuto. Sabato, come De Bruyne, ha giocato l’intero secondo tempo e ha brillato. Ma per le scelte di formazione è ancora presto. Conte si concede tempo prima di decidere e affida alle prossime sedute i suoi pensieri, tra dubbi e certezze. Come le assenze sicure di Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Per il loro recupero, bisognerà avere ancora pazienza”

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