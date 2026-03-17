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Per Napoli-Milan sarà “Pasquetta allo stadio”

By Emilia Verde
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Il Napoli ed il Milan si affronteranno il lunedì di Pasquetta, sei aprile, per la prima dopo la sosta per le nazionali. Il Corriere dello Sport scrive: “Pasquetta allo stadio Maradona. Si giocherà il prossimo 6 aprile, di lunedì, la sfida contro il Milan alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Partita fondamentale per blindare la Champions e per la conquista del secondo posto che vorrebbe dire mettersi comodi alle spalle dell’Inter. Una notte che si preannuncia di stelle e di forti emozioni con la prevendita che partirà oggi alle ore 12 e con il sold out che, di fatto, è già annunciato. Quella al Milan, d’altronde, sarà – delle ultime cinque in casa – la sfida (almeno sulla carta) più importante di tutta la stagione. Saranno quattro le fasi di vendita”.

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