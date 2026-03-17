Per Napoli-Milan sarà “Pasquetta allo stadio”

Il Napoli ed il Milan si affronteranno il lunedì di Pasquetta, sei aprile, per la prima dopo la sosta per le nazionali. Il Corriere dello Sport scrive: “Pasquetta allo stadio Maradona. Si giocherà il prossimo 6 aprile, di lunedì, la sfida contro il Milan alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Partita fondamentale per blindare la Champions e per la conquista del secondo posto che vorrebbe dire mettersi comodi alle spalle dell’Inter. Una notte che si preannuncia di stelle e di forti emozioni con la prevendita che partirà oggi alle ore 12 e con il sold out che, di fatto, è già annunciato. Quella al Milan, d’altronde, sarà – delle ultime cinque in casa – la sfida (almeno sulla carta) più importante di tutta la stagione. Saranno quattro le fasi di vendita”.

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