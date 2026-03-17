Per i rinnovi e le scadenze di contratto la palla passerà ad Antonio Conte

Tra rinnovi e scadenze, tra passato, presente e futuro. Il Napoli deve chiudere al meglio questa stagione ancora in corso ma è ovvio già pensare a quello che sarà. Sono due i calciatori in scadenza a fine stagione: Juan Jesus e Spinazzola. E per entrambi il futuro non è ancora deciso. Tanto dipenderà dalle prestazione, ma tanto altro anche dal piazzamento finale azzurro oltre che dalle scelte dell’allenatore.

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Antonio Conte, infatti, sarà ancora l’uomo ad avere l’ultima parola per il prossimo anno, il terzo del suo ciclo napoletano. Sia Jesus che Spina sono stati due titolari e fondamentali elementi nelle sue due ultime stagioni, ma l’obiettivo del club azzurro resta quello di alleggerire l’età della rosa napoletana, sicuramente avanti con l’età media della rosa affidata quest’anno a Conte.

La prossima stagione, però, sarà anche quella che vedrà scadenze importanti: nel 2027 possono salutare Lukaku (arrivato proprio da fedelissimo di Conte ormai due estati fa), ma anche elementi come Meret e Lobotka. Per il portiere azzurro si tratterebbe dell’ennesimo rinnovo, per Stanislav il ciclo napoletano potrebbe essere alla fine vista anche la crescita di Gilmour e l’anagrafica dello slovacco.

Capitolo a parte per Anguissa: Zambo, appena rientrato in campo dopo il lungo stop, per il Napoli è intoccabile. Non significa che certamente non andrà via in estate, ma c’è sul tavolo una proposta di rinnovo importante, per allungare la scadenza del contratto e pure ritoccare l’ingaggio. Rendendolo uno tra i più pagati del pacchetto napoletano. Una trattativa che si risolverà solo sul finire di questa stagione, quando Anguissa entrerà ufficialmente nel suo ultimo anno napoletano. Fonte: Il Mattino