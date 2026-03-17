Napoli, tre vittorie consecutive e il sogno scudetto torna vivo

Tre vittorie consecutive hanno ridato fiducia al Napoli e acceso la speranza tra i tifosi. Dopo una stagione piena di infortuni e risultati deludenti, l’aria dentro e fuori dal campo è cambiata: a Napoli si comincia di nuovo a sognare. Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno ancora la possibilità di inserirsi nella volata scudetto. Se ci crede il Milan, ora avanti di un solo punto, perché non dovrebbe farlo il Napoli?

Factory della Comunicazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, vincere uno scudetto a Napoli non è mai facile, e farlo due anni di fila sarebbe qualcosa di leggendario, un’impresa che nemmeno il Napoli di Maradona riuscì a completare. Conte, però, ha dimostrato di essere capace di grandi imprese: già lo scorso anno centrò un obiettivo insperato, dopo un decimo posto deludente nella stagione precedente. Già dal ritiro aveva avvisato: “Questa sarà una stagione molto complicata”. I fatti gli hanno dato ragione, ma il Napoli è ancora lì, pronto a giocarsela fino all’ultima giornata.

La squadra sembra aver ritrovato serenità e concentrazione, e ogni vittoria fa salire il morale dei tifosi e dei giocatori. La voglia di lottare fino in fondo e di provare a vincerle tutte da qui alla fine è chiara: il Napoli ha ancora la forza per sorprendere, contare sui propri big quando saranno tutti a disposizione e trasformare il sogno in realtà.