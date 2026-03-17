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Mondiali 2026, l’Iran fa una richiesta alla FIFA

By Simona Marra
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La federazione calcistica iraniana sta trattando con la FIFA per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico a causa del conflitto in Medio Oriente.

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Come si legge su Tuttonapoli, lo ha dichiarato lunedì l’ambasciata iraniana in Messico. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America“. Ha scritto il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj in un comunicato pubblicato sull’account X dell’ambasciata.

Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinché le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico“. (ANSA).

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