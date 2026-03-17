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Matri: “Il Napoli non ha ancora abdicato nella corsa scudetto”

By Sara Mazzone
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L’ex attaccante di Juventus e Milan, Alessandro Matri, ai microfoni di DAZN, ha commentato la corsa scudetto, sottolineando che il Napoli è ancora in piena lotta e può approfittare del calendario favorevole per restare competitivo fino alla fine della stagione.

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Matri ha spiegato testualmente: “Non vorrei sbilanciarmi ma, il Napoli non ha ancora abdicato per la lotta per lo Scudetto. Se settimana scorsa parlavamo del Milan ancora in corsa, ora dobbiamo parlare anche del Napoli. Il calendario degli azzurri è migliore rispetto a quelli di Milan e Inter. Nonostante tutti gli infortuni gli azzurri hanno comunque avuto il merito di restare lì attaccati. Certo è difficilissimo, ma per me gli azzurri sono ancora lì”.

Secondo Matri, la squadra può sfruttare le prossime partite e il calendario favorevole per rimanere competitiva e continuare a inseguire il sogno scudetto, nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato la stagione.

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