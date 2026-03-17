Mantovani su Rao: “Sta facendo benissimo, ma non bisogna responsabilizzarlo”

E’ stato il protagonista indiscusso della vittoria del Bari la settimana scorsa contro la Reggiana, ed è salito agli onori della ribalta, Emanuele Rao, in prestito in Puglia da Napoli. Il difensore del Bari, Valerio Mantovani, in conferenza stampa ha parlato del giovane compagno di squadra alla vigilia del match con il Frosinone: “Sappiamo tutti che è giovane e promettente, è un giocatore che sta facendo cose importanti e dando continuità alle prestazioni, ci crediamo molto. Dobbiamo però farlo restare coi piedi per terra, è un giovane e non bisogna responsabilizzarlo eccessivamente”.

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