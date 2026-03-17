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Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Guardiola scenderà in campo per provare a ribaltare la pesante sconfitta dell’andata, quando al Bernabeu la tripletta di Valverde permise al Blancos di Arbeloa di imporsi 3-0, avvicinando così la qualificazione ai quarti. 

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La sfida tra Manchester City e Real Madrid è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola 

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbeloa 

 

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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