La rosea “soffia”: a leggere il vento, il Napoli può guadagnare velocità

Li definisce cannibali dello scudetto, La Gazzetta dello Sport. I soggetti in questione sono Allegri e Conte. La rosea avvisa l’Inter e la mette in guardia. In realtà, al momento, il più cannibale sembra Conte, visto lo scivolone rossonero con la Lazio. Il quotidiano scrive: “E il tutto mentre il Napoli risale alle spalle con prepotenza e non ha l’aria di chi vuole rallentare. Oggi la squadra di Conte è terza a -9 e a un tiro di schioppo da Allegri, ma a leggere il vento è quella che può guadagnare più velocità da qua alla fine. Le milanesi in questo momento sono più sull’altalena, ma i campioni di Italia sembrano avere più chance di un percorso netto: vincerle tutte e 9, aggiungere 27 punti ai 59 attuali, è ardito, ma non impossibile. Il totale farebbe 86, quattro in più della passata stagione finita in gloria. La forza di big ritrovati come De Bruyne, McTominay e Anguissa si sentirà nel finale ma, se basteranno, dipenderà solo e soltanto dagli sbalzi d’umore nerazzurri”.

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