Il Mattino – Il Pocho Lavezzi di nuovo in campo, per “Live The Dream”

Per tutti quelli che lo hanno amato, e che ancora lo amano, l’opportunità di vedere in campo Ezequiel Lavezzi è unica, il Pocho indosserà ancora gli scarpini per Live The Dream il quattro giugno a Frosinone. Il Mattino scrive: “A volte il calcio riesce ancora a sorprendere e a regalare ritorni che sanno di nostalgia, emozione e ricordi. Così, per la prima volta dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2020, Ezequiel Lavezzi tornerà a indossare gli scarpini e a rimettere piede sul prato di uno stadio italiano. L’appuntamento è fissato per il 4 giugno 2026, quando l’ex attaccante del Napoli sarà tra i protagonisti dell’evento “Live The Dream” allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Per i tifosi azzurri è una notizia che riaccende immediatamente la memoria. Il “Pocho”, idolo del San Paolo negli anni della rinascita del Napoli, torna dunque a giocare davanti al pubblico europeo, seppur in un contesto diverso dal calcio professionistico, e lo farà insieme anche a Fabio Quagliarella. La partita farà parte di uno spettacolo più ampio che unisce sport, intrattenimento e solidarietà.
L’evento “Live The Dream” nasce con un’idea semplice ma affascinante: dare ai tifosi la possibilità di scendere in campo insieme agli ex campioni. Gli appassionati potranno partecipare ad aste online per conquistare un posto in campo accanto ai protagonisti della serata. Per chi invece preferisce vivere l’esperienza dagli spalti, saranno disponibili anche biglietti e pacchetti speciali con meet & greet per incontrare i giocatori dal vivo, accedere all’Area Hospitality dedicata ed assistere alla partita dai palchetti.
Non sarà soltanto una partita. La serata sarà accompagnata da show, creator digitali, performer e momenti di intrattenimento che trasformeranno lo stadio in una vera festa dello sport. L’obiettivo è creare uno spettacolo capace di unire calcio e spettacolo, riportando per una notte sotto i riflettori alcuni dei protagonisti che hanno fatto sognare i tifosi.
Per Lavezzi sarà anche un ritorno simbolico. Negli ultimi anni l’ex attaccante argentino ha attraversato momenti difficili legati alla salute, lontano dal campo e dalla ribalta calcistica. Rivederlo correre dietro a un pallone, anche solo per un evento speciale, rappresenta quindi qualcosa di più di una semplice esibizione: è un piccolo segnale di ripartenza, accolto con affetto dai tifosi che non hanno mai dimenticato le sue cavalcate sulla fascia e quell’energia che lo rese uno degli idoli della Napoli calcistica.
Nelle sue storie su Instagram, lo stesso Lavezzi ha condiviso l’entusiasmo per l’appuntamento, invitando i tifosi a partecipare alla serata e spiegando che si tratta di un evento speciale in cui anche alcuni fan potranno scendere in campo insieme agli ex calciatori. Il Pocho ha parlato dell’iniziativa con grande entusiasmo, sottolineando la voglia di tornare a vivere l’atmosfera del campo e di condividere quel momento con chi ama il calcio.
A Frosinone, almeno per una sera, il Pocho tornerà quello di sempre: pallone tra i piedi, sorriso largo e la sensazione che il tempo, almeno per novanta minuti, possa tornare indietro”.