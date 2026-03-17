Il Mattino – Il Pocho Lavezzi di nuovo in campo, per “Live The Dream”

Per tutti quelli che lo hanno amato, e che ancora lo amano, l’opportunità di vedere in campo Ezequiel Lavezzi è unica, il Pocho indosserà ancora gli scarpini per Live The Dream il quattro giugno a Frosinone. Il Mattino scrive: “A volte il calcio riesce ancora a sorprendere e a regalare ritorni che sanno di nostalgia, emozione e ricordi. Così, per la prima volta dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2020, Ezequiel Lavezzi tornerà a indossare gli scarpini e a rimettere piede sul prato di uno stadio italiano. L’appuntamento è fissato per il 4 giugno 2026, quando l’ex attaccante del Napoli sarà tra i protagonisti dell’evento “Live The Dream” allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Factory della Comunicazione

Per i tifosi azzurri è una notizia che riaccende immediatamente la memoria . Il “ Pocho ”, idolo del San Paolo negli anni della rinascita del Napoli , torna dunque a giocare davanti al pubblico europeo , seppur in un contesto diverso dal calcio professionistico, e lo farà insieme anche a Fabio Quagliarella . La partita farà parte di uno spettacolo più ampio che unisce sport , intrattenimento e solidarietà .

L’evento “ Live The Dream ” nasce con un’idea semplice ma affascinante: dare ai tifosi la possibilità di scendere in campo insieme agli ex campioni . Gli appassionati potranno partecipare ad aste online per conquistare un posto in campo accanto ai protagonisti della serata. Per chi invece preferisce vivere l’esperienza dagli spalti , saranno disponibili anche biglietti e pacchetti speciali con meet & greet per incontrare i giocatori dal vivo, accedere all’Area Hospitality dedicata ed assistere alla partita dai palchetti .

Non sarà soltanto una partita . La serata sarà accompagnata da show, creator digitali , performer e momenti di intrattenimento che trasformeranno lo stadio in una vera festa dello sport. L’obiettivo è creare uno spettacolo capace di unire calcio e spettacolo , riportando per una notte sotto i riflettori alcuni dei protagonisti che hanno fatto sognare i tifosi .

Per Lavezzi sarà anche un ritorno simbolico . Negli ultimi anni l’ex attaccante argentino ha attraversato momenti difficili legati alla salute , lontano dal campo e dalla ribalta calcistica . Rivederlo correre dietro a un pallone, anche solo per un evento speciale, rappresenta quindi qualcosa di più di una semplice esibizione : è un piccolo segnale di ripartenza, accolto con affetto dai tifosi che non hanno mai dimenticato le sue cavalcate sulla fascia e quell’energia che lo rese uno degli idoli della Napoli calcistica.

Nelle sue storie su Instagram , lo stesso Lavezzi ha condiviso l’entusiasmo per l’appuntamento , invitando i tifosi a partecipare alla serata e spiegando che si tratta di un evento speciale in cui anche alcuni fan potranno scendere in campo insieme agli ex calciatori . Il Pocho ha parlato dell’iniziativa con grande entusiasmo , sottolineando la voglia di tornare a vivere l’atmosfera del campo e di condividere quel momento con chi ama il calcio.