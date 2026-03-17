“Il Cagliari è in un momento disastroso vista la prestazione di Pisa che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La squadra dopo un momento di difficoltà si era ripresa, aveva giocato due buone partite, poi il blackout totale contro il Pisa.

Hanno sbagliato tutto: l’approccio, la reazione, la gestione della partita in superiorità numerica, hanno incassato 2 gol 11 vs 10 e quindi il Cagliari è piombato in un tunnel senza che se lo aspettasse.

La sconfitta della Cremonese però, mantiene il Cagliari a distanza di sicurezza dalla zona rossa.