“Il Cagliari è in un momento disastroso”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ivan Paone, giornalista. Le sue parole:
“Il Cagliari è in un momento disastroso vista la prestazione di Pisa che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La squadra dopo un momento di difficoltà si era ripresa, aveva giocato due buone partite, poi il blackout totale contro il Pisa.
Hanno sbagliato tutto: l’approccio, la reazione, la gestione della partita in superiorità numerica, hanno incassato 2 gol 11 vs 10 e quindi il Cagliari è piombato in un tunnel senza che se lo aspettasse.
La sconfitta della Cremonese però, mantiene il Cagliari a distanza di sicurezza dalla zona rossa.
Le 3 vittorie consecutive possono aver illuso che ormai si era fuori dalla zona pericolosa e del traguardo raggiunto e infatti la società non ci ha pensato due volte a vendere Luperto, il difensore più forte del club. E poi il record di infortuni: 3 calciatori hanno subito la rottura del legamento crociato”.