A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rolando Maran, allenatore ed ex tecnico di Fabio Pisacane. Le sue parole:

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“Pisacane aveva, da calciatore, tutte le caratteristiche per diventare un bravo allenatore. Poi, quando alleni certe domande non te le fai, ma era uno molto interessato per cui non mi sorprende il suo lavoro a Cagliari.

Quando sei in un momento positivo riesci a fare risultato più facilmente e anche il recupero psicofisico è più semplice e nasconde meno insidie. La mente ti porta a fare anche meglio. Solo l’Inter può perdere lo scudetto.

I giocatori italiani trovano sempre meno spazio, ma è anche vero che abbiamo sempre meno materiale. Però, bisognerebbe trovare il modo di aiutare tutto il sistema calcio e quindi si potrebbero mettere regole sull’utilizzo degli italiani e degli stranieri almeno nelle categorie inferiori. Capisco che in serie A è necessario essere competitivi, ma nelle serie inferiori si può dare più spazio gli italiani così da farli crescere.

L’obiettivo più percorribile per il Milan è l’accesso alla Champions”.