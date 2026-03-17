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Hamilton conferma la storia con Kim Kardashian? L’indizio social

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Lewis Hamilton conferma la storia d’amore con Kim Kardashian? L’indizio arriva dal web. Nelle ultime ore, i social sono stati travolti da nuove indiscrezioni su un flirt tra il pilota della Ferrari e la nota imprenditrice americana, due icone che appartengono a mondi diversi ma sempre sotto i riflettori. A far scattare la curiosità dei fan, un dettaglio non banale: il commento lasciato dal sette volte campione del mondo sotto uno degli ultimi post Instagram di Kardashian. Una semplice emoji, con due occhi a forma di cuore, in segno di apprezzamento. Quanto basta per riaccendere il gossip attorno ai due, che a inizio febbraio erano già stati avvistati insieme al Super Bowl.  

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Nessuna conferma ufficiale, ma un indizio che potrebbe dire molto per un personaggio riservato come Lewis Hamilton. Un indizio già diventato virale.  

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