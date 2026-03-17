Gli azzurri ci credono: calendario favorevole per il rush finale

Il calendario e il Maradona imbattuto sono due alleati preziosi per il Napoli nella volata scudetto. Da qui alla fine del campionato, la squadra di Conte affronterà solo due scontri diretti: in casa col Milan a Pasquetta e a inizio maggio a Como, dove lo scorso anno il Napoli perse l’ultima partita prima della lunga cavalcata tricolore.

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, delle nove partite rimaste, cinque si giocheranno al Maradona, il fortino azzurro imbattuto dall’8 dicembre 2024. A Fuorigrotta il Napoli sembra un’altra squadra: anche Inter e Juventus hanno subito la sua personalità, e le prestazioni casalinghe confermano quanto il Maradona possa fare la differenza. L’energia del pubblico e la magia dello stadio rendono ogni partita un’opportunità, e permettono agli azzurri di giocare con fiducia e spavalderia.

Questo calendario favorevole, unito al sostegno dei tifosi, dà al Napoli la possibilità di restare in scia alla vetta e mantenere vivo il sogno scudetto. Ogni punto conquistato in casa diventa prezioso, e il Maradona rimane il vero “arma segreta” della squadra di Conte per le prossime gare decisive.