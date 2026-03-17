Gazzetta- Lukaku, nove partite per tornare protagonista

Nove partite per cambiare il finale di una storia inaspettata. La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Romelu Lukaku: il leader dello scudetto è oggi un campione in cerca di riscatto, stretto tra i postumi di un infortunio e l’ascesa dei nuovi volti dell’attacco azzurro. Dalle riflessioni sul contratto al sogno mondiale, il finale di stagione del belga è tutto da scrivere.

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“Avere o non avere Lukaku fa tutta la differenza del mondo. Antonio Conte ha sottolineato più volte come giocatori come Romelu possano essere decisivi anche solo con la presenza. Un fisico prestante come il suo ha bisogno di un periodo di riambientamento in campo per tornare al top della condizione. In ballo per Romelu c’è anche un Mondiale con il suo Belgio che spera di vivere da protagonista, magari in tandem proprio con Kevin De Bruyne. Bisogna considerare il nuovo assetto offensivo degli azzurri, rimpinguato a gennaio con due nuovi attaccanti, Alisson Santos, che per l’impatto devastante avuto in serie A è difficile far sedere in panchina e Giovane, inesploso, ma che rappresenta una valida alternativa. E poi c’è Romelu, che ha il peso specifico più alto, anche in termini economici: rappresenta il maggiore ingaggio del Napoli, con 6 milioni netti a stagione supera anche il connazionale ex City. Un ingaggio che impone delle riflessioni di mercato, soprattutto se le nuovo corso del Napoli tenderà a un ridimensionamento del tetto stipendi. Lukaku resta un giocatore estremamente corteggiato: l’interesse dall’Arabia Saudita è concreto, così come quello più romantico dell’Anderlecht. Ma non è ancora tempo di pensare al futuro. Romelu ha a disposizione le ultime nove gare di serie A per cercare di ritagliarsi un ruolo da protagonista e magari anche nel nuovo capitolo del Conte tris in panchina. A maggior ragione, ora, che la lotta scudetto si è riaperta: chissà che il miracolo che auspicano i napoletani non possa passare proprio dai piedi di Lukaku.”