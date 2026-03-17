Gazzetta- La strana stagione di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, l’uomo prediletto di Antonio Conte, in questa stagione è diventato un rincalzo. Certo, a influenzare questo status è stato il problema muscolare che ne ha condizionato l’intera stagione. La Gazzetta dello sport ha analizzato il momento dell’attaccante belga.

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“Chi l’avrebbe mai detto, Romelu Lukaku che scalda la panchina. Big Rom, il manifesto del gioco di Antonio Conte, protagonista dello scudetto 2024/2025, trascinatore della scorsa stagione, relegato a guardare i match da bordocampo dall’allenatore che più di tutti l’ha valorizzato in carriera. Questa è la scena che si ripete di domenica in domenica. Romelu è reduce da un grave infortunio: la lesione del retto femorale della coscia sinistra. Maledetta l’ultima amichevole del ritiro pre campionato, quella con l’Olimpyacos, che avrebbe dovuto chiudere per Big Rom una pre season vissuta ad alti giri. Il belga, infatti, tra Dimaro e Castel di Sangro ha restituito sensazioni estremamente positive, di un centravanti capace di poter dire la propria anche in questa stagione. Le scelte del mercato estivo erano andate in questa direzione. Lorenzo Lucca sarebbe dovuto crescere alle sue spalle, rubandogli i trucchi del mestiere. Ma l’infortunio ha cambiato tutto. Il Napoli è tornato prepotentemente sul mercato, andando all in su Rasmus Hojlund, che è arrivato alla corte di Antonio Conte per 50 milioni.”