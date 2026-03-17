Gazzetta- Hojlund il processo di “lukakizzazione” è stato superato

Hojlund non ha fatto sentire tanto la mancanza di Lukaku. L’attaccante danese si è presentato con un gol nella prima sfida in azzurro in casa della Fiorentina. Come ricorda la Gazzetta dello sport, Hojlund ha risposto bene al processo di “lukakizzazione”.

Factory della Comunicazione

“Non ha avuto bisogno di tempi di ambientamento: Rasmus si è preso la scena immediatamente, rispondendo bene anche al processo di lukakizzazione che Conte ha sperimentato su di lui fin dall’inizio. Rasmus, infatti, ricorda a tratti il primo Lukaku, è un centravanti maturo, attacca la profondità e riesce a fare anche un prezioso lavoro di sponda. Insomma, Hojlund non ha certo fatto rimpiangere Lukaku. Certo, la frase che rimbalzava a inizio stagione era: con Hojlund e Lukaku insieme l’attacco del Napoli sarà devastante. Ebbene, Lukaku a metà novembre dalla tribuna del Maradona ha assistito a Como-Napoli, ha partecipato alla spedizione in Arabia Saudita, sempre come amuleto dalla panchina. Ma ha racimolato finora solo 102 minuti in campo. Neanche il gol decisivo contro il Verona è servito a cambiare l’inerzia della sua stagione. Big Rom ha pianto a dirotto nel post partita, dedicando il gol al padre, scomparso proprio nel suo più delicato periodo calcistico. Un gol che sarebbe potuto essere preludio di rinascita e che, invece, è rimasto episodio isolato. Tanto che nella gara successiva, con il Torino, ha visto il campo per una manciata di minuti e contro il Lecce non è entrato.”