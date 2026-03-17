Fonseca super a Miami, spettatore ‘in estasi’ e Alcaraz avvertito

(Adnkronos) –

Joao Fonseca impressiona a Miami e ‘avverte’ Carlos Alcaraz. Il tennista brasiliano, reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale di Indian Wells contro Jannik Sinner, che faticando lo ha battuto con un doppio 7-6, potrebbe affrontare il numero uno del mondo nel secondo turno Masters 1000 di Miami.

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Quello in Florida sarebbe il primo incrocio tra i due in carriera, molto atteso da chi vede in Fonseca il potenziale ‘guastafeste’ nella costante lotta tra Alcaraz e Sinner per il numero uno del mondo, rinnovatasi dopo il successo dell’azzurro a Indian Wells. E proprio da Miami arrivano immagini che fanno ben sperare il brasiliano in vista del possibile scontro con lo spagnolo.

Fonseca si sta allenando duramente, provando servizio e ogni colpo a disposizione, impressionando gli spettatori che assistono alle sue sessioni. Proprio al termine di uno scambio con il proprio allenatore, conclusosi con un dritto diagonale micidiale, un uomo che stava filmando si è lasciato andare a una reazione piuttosto eloquente: “Oh Gesù”.

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