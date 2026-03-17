Collovati: “Napoli falcidiato dagli infortuni, con De Bruyne e Anguissa sarebbe un altro campionato”

“Il Napoli è stata probabilmente la squadra più falcidiata dagli infortuni in questa stagione. È chiaro che se avesse potuto contare con continuità su giocatori come De Bruyne o Anguissa oggi staremmo parlando magari di un altro campionato. Però il calcio è anche questo: gli infortuni fanno parte del gioco e ormai fanno parte del calcio moderno, che è sempre più veloce e intenso. Secondo me oggi ci si allena anche meno rispetto al passato. Con tutte le competizioni che ci sono, spesso si fa soltanto lavoro di scarico e rigenerazione. Quando poi il muscolo viene sollecitato durante la partita, può capitare più facilmente l’infortunio. Nonostante tutto, il Napoli sta lottando per la Champions League e non si può pretendere di vincere ogni anno. Dopo uno scudetto è normale anche avere una stagione più complicata. L’unico vero rammarico è l’eliminazione troppo precoce dalla Champions League.