Champions League, oggi Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg – Diretta
(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.
I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu, decisa dalla tripletta di Valverde, mentre il Psg ha battuto 5-2 i Blues al Parco dei Principi.
Nell’altra partita delle 21 l’Arsenal sfida in casa il Bayer Leverkusen.
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