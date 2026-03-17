CdS – “IL FATTORE KDB”. Col suo rientro è cambiato il volto del Napoli, caccia al 2° posto
KDB, IL CALCIO DIVENTA ARTE
De Bruyne ha riportato la classe pura: archiviati per necessità i Fab Four, ricama da destra alle spalle di Hojlund
Rientro da fenomeno ha acceso il Napoli
Kevin punta la Champions, il Mondiale e un posto dal 1’
I NUMERI
Due passaggi chiave, tredici in totale vincenti, dieci in avanti a verticalizzare per le punte, due recuperi: i numeri del secondo tempo di Kevin De Bruyne contro il Lecce, la sua partita da artista della trequarti, spiegano l’eleganza del belga e l’incidenza avuta all’interno di un pomeriggio che stava per diventare sera non solo per la luce ormai svanita. Serviva una scintilla e ne sono arrivate due e non è un caso che dal torpore il Napoli si sia risvegliato con KDB in campo. Quarantacinque minuti ad alta intensità, ad alto calcio, con testa alta e sguardo rivolto verso la porta, tocchi di prima e trame in verticale a mandare a nozze soprattutto Alisson che, pur senza segnare, poi lo ha ringraziato in campo e sui social. C’è stato un Napoli senza De Bruyne e uno con Kevin, l’illusionista della manovra che al Napoli è mancato tanto. Troppo. Un’ingiustizia calcistica nel momento decisivo della stagione al primo anno in Italia dopo un affare che aveva fatto vibrare una primavera già frizzante per lo scudetto.
Fonte: CdS