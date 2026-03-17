Carignani di Novoli capodelegazione del FAI di Napoli: “Ecco come si struttureranno le giornate per visitare lo stadio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Francesco Carignani di Novoli capodelegazione del FAI di Napoli:

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“Tutte le nostre iniziative sono un po’ complicate. Ma questa volta per il Maradona abbiamo trovato una sponda dal Comune e speriamo che possa diventare un abitudine per i napoletani. Per sabato e domenica 21 e 22 marzo ci sarà un fortissimo riscontro.

Cosa bisogna fare per visitare lo stadio?

Non c’è un biglietto da pagare. C’è un contributo libero e volontario per la visita. Bisogna armarsi di santa pazienza, ci sarà tanta gente. Lo apriamo per farlo vedere a tante persone e avremo gli occhi dell’Italia addosso. Faremo numeri alti, cercheremo di fare il possibile e fare gli straordinari. Non c’è nessuna prenotazione per visitare lo stadio alle Giornate del FAI, ma saranno disposte due file: gli iscritti FAI e chi non è iscritto FAI. C’è una fila da fare e potrebbe essere anche molto lunga. Si entra dal varco numero 20, poi si scenderà a bordocampo e ci sarà un giro sulla pista d’atletica. Si visiterà il Miglio Azzurro, gli spogliatoi, la sala della conferenza stampa e si racconterà la storia dello stadio e del quartiere. Parlo da tifoso ora, ma ho avuto la sensazione che il Comune ci abbia favorito a questa iniziativa perché c’è la volontà di aprirlo al pubblico in maniera fissa. Lo stadio è una struttura importantissima, non è all’avanguardia, ma ha un fascino. Speriamo che quest’apertura contribuisca a rendere il Maradona visitabile in termini turistici. Va fatto un ragionamento sul futuro dello stadio”