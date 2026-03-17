Cagliari-Napoli, De Bruyne si prepara per una novità in arrivo

Il Napoli ha ritrovato la sua punta di diamante, Kevin De Bruyne, che sabato scorso contro il Lecce ha esordito nel secondo tempo, dopo quattro mesi di stop. Ma per la gara di venerdì a Cagliari potrebbe entrare dal primo minuto. Il Corriere dello Sport scrive: “KDB è tornato in grande forma, ha sorpreso tutti, si è rimesso a correre e oggi è già determinante. Sabato scorso ha giocato l’intero secondo tempo al posto di Elmas e per venerdì si prenota anche per una maglia da titolare. Si vedrà, dipenderà dai prossimi giorni, dalle risposte del campo. Presto oggi per dirlo. Manca ancora tempo. Di sicuro, Conte sa bene che ora De Bruyne è di nuovo una risorsa. Come a inizio stagione. Ma con una novità rispetto a quando s’era fermato dopo il rigore all’Inter, il quarto gol in campionato dopo averle giocate tutte, dieci su dieci (e tre di Champions) prima dell’infortunio”.

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