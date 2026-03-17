Biglietti Napoli-Milan, al via da oggi la vendita per gli abbonati

Il Napoli ed il Milan si affronteranno lunedì di Pasquetta, sei aprile, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, e da oggi sono in vendita i biglietti per gli abbonati. Il Corriere dello Sport scrive: “Una notte che si preannuncia di stelle e di forti emozioni con la prevendita che partirà oggi alle ore 12 e con il sold out che, di fatto, è già annunciato. Quella al Milan, d’altronde, sarà – delle ultime cinque in casa – la sfida (almeno sulla carta) più importante di tutta la stagione. Saranno quattro le fasi di vendita.
La prima, da oggi fino a venerdì, è riservata agli abbonati che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Proprio a loro, invece, sarà dedicata la seconda fase che partirà venerdì alle 15 fino a martedì prossimo. La terza è riservata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli: al via mercoledì 25 marzo. Dalle ore 12 di venerdì 27 marzo, invece, partirà la vendita libera. Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti. Per loro, come sempre, prezzi leggermente più alti rispetto a quelli delle prime tre fasi: si va dai 45 euro per le Curve inferiori fino ai 215 euro della Tribuna Posillipo Premium. Dopo il Milan, il Napoli sfiderà a Fuorigrotta Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese. Cinque partite in totale per blindare l’imbattibilità interna che in A dura dall’8 dicembre 2024, 1-0 Lazio, gol di Isaksen. Una vita fa”.