Biglietti Napoli-Milan, al via da oggi la vendita per gli abbonati

Il Napoli ed il Milan si affronteranno lunedì di Pasquetta, sei aprile, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, e da oggi sono in vendita i biglietti per gli abbonati. Il Corriere dello Sport scrive: “Una notte che si preannuncia di stelle e di forti emozioni con la prevendita che partirà oggi alle ore 12 e con il sold out che, di fatto, è già annunciato. Quella al Milan, d’altronde, sarà – delle ultime cinque in casa – la sfida (almeno sulla carta) più importante di tutta la stagione. Saranno quattro le fasi di vendita.

Factory della Comunicazione